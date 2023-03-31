انت الان تتابع خبر الزمالك والمريخ السوداني.. الفارس الأبيض في مواجهة الأحمر من أجل فوز شرفي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مساء اليوم تقام مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والمريخ

مباراة الزمالك والمريخ السوداني، تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 31 مارس، في ختام مباريات الفريقين بالجولة السادسة من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ هي قناة أون تايم سبورت On Time Sports الأرضية، وعبر عبر فضائية Bein Sports 4 واعلنت قناة «BEIN SPORTS» أن معلق مباراة الزمالك والمريخ هو التونسي رؤوف خليف، الزمالك والمريخ السوداني، غادرا بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات لتواجدهم في المركزين الرابع والثالث على التوالي.

ويملك الزمالك 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل وتلقى 3 هزائم، بينما المريخ السوداني يملك 5 نقاط من فوز وتعادلين وتلقى هزيمتين.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق فوز شرفي اليوم على الفريق السوداني في مباراة تحصيل حاصل بين الفريقين.

وسيغيب عن الزمالك في لقاء اليوم، المهاجم التونسي سيف الجزيري بعد تأخر في الوصول من بلاده بعد المشاركة مع منتخب بلاده.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المريخ

حراسة المرمى محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – سيد عبد الله “نيمار”

خط الوسط: سيف جعفر- نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا”

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.