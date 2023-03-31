اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أسماء جلال تخطف أنظار الرجالة بالمكشوف أوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال وظهرت أسماء جلال خلال تواجدها في مكان ما محاط بالورود ، مرتدية ملابس من الأخضر المكشوفة بشكل كبير في منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام القليل من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة،مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل بسم الله مشاءالله ازاى شكلى احلى واحد فيكوا كده .. مشاءالله- جمال العيون.

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