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اتفرج .. أسماء جلال تخطف أنظار الرجالة بالمكشوف أوي

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة أسماء جلال وظهرت أسماء جلال خلال تواجدها في مكان ما محاط بالورود ، مرتدية ملابس من الأخضر  المكشوفة بشكل كبير في منطقة الصدر ، أما من  الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام  القليل من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة،مجموعة من الصور الجديدة لها  من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل بسم الله مشاءالله ازاى شكلى احلى واحد فيكوا كده .. مشاءالله- جمال العيون.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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