اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات.. “أحدث مثيرة ومشوقة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن معرفة مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات الفضائية، وذلك بعد أن تصدر قائمة الترند لأكثر من مرة منذ بدايته في أول أيام شهر رمضان الكريم، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على موعد المسلسل والقنوات الناقلة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات

يتسأل الملايين من المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي، مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات حيث أن المسلسل بطولة محمد رمضان، والذي تدور أحداثه في الإطار الشعبي الاجتماعي التشويقي، وذلك بعد أن تصدر قائمة التريند في مصر مند بداية شهر رمضان الكريم.

إليكم مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات، على النحو التالي:

– مواعيد مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في تمام الساعة العاشرة وربع مساء يوميا

– مواعيد مسلسل جعفر العمدة تأتي الإعادة مرتين الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يضم مسلسل جعفر العمدة مجموعة من الفنانين وهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة

شهد الحلقة 8 من مسلسل جعقر العمدة، موافقة الفنانة مي كساب طليقة محمد رمضان على الزواج من كارم شقيق إيمان العاصى وعدو طليقها محمد رمضان، وقالت له: “أنا موافقة تتجوزني بشرط إنك تقول دا قدام الحارة كلها عشان أنا عايزة اكسر جعفر العمدة قدام الناس كلها ولازم تحميني منه والحارة كلها تعرف إنك هتتجوزني بعد ما العدة تخلص”.