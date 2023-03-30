اتفرج- انت الان تتابع خبر التصريحات الصادمة لمنة فضالي حول ارتباطها برجال من عمر والدها: كنت بعوض غياب بابا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة منة فضالي عن علاقتها بوالدها في الماضي، وأظهرت مدى الكره الذي تحمله له بسبب أنه لا يوجد في حياتها بإرادته، وتعد من أبرز التصريحات الخاصة بها حول حياتها الشخصية.

علاقة منة فضالي بعائلة والدها

وقالت منة فضالي أثناء لقائها في برنامج VIP وهو الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة هي، “فكرة انه رافض يكون متواجد كانت مرهقة نفسياً وذلك علمها أن تكون قوية ولا تعتمد على أحد وكانت دائما تبحث عن الارتباط برجالة كبيرة وأكبر منها في السن لتعويض غياب والدها وهذا كان يسبب لها أزمة، كنت برتبط وأنا صغيرة بناس أكبر مني في السن وممكن الفرق يوصل لـ 30 سنة”.

وأنهت منة فضالي حديثها بعلاقتها بعائلة والدها وأنها جيدة ويتواصلوا معها باستمرار، وقالت “أنا بحب عمتي جدا وقريبة مني”، ولديها اخين من والدها احدهم يعيش في أوروبا “بيلعب مزيكا”، والأخر “بيلعب كرة سلة وتنس”.