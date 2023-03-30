رجع في كلامه.. تامر أمين يتراجع عن تصريحاته ضد الصعايدة

أوضح الإعلامي تامر أمين، خلال حواره، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي “النهار والمحور”، تصريحاته السابقة ضد أهل الصعيد والريف.

وعن تصريحاته ضد الصعايدة، قال الإعلامي تامر أمين: “مكنش فيها تريند خالص.. دي كانت ذلة لسان، واعتذرت 3 مرات، والناس عرفت صدق النوايا لدي”.

وأضاف تامر أمين: “المعني في بضع الأحيان، قد يكون فيه إساءة، وعشان كدا، مكنش عندي مشكلة إني أقول لهم، حقكم وجزمتكم على رأسي، ومفيش مجنون يعادي أهله في الصعيد”.

موعد برنامج العرافة

تصدر برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والذي تصدر قائمة التريند في جمهورية مصر العربية بسبب صدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

يعرض برنامج العرافة على قناة النهار في تمام الساعة 6,15 مساء، وعلى قناة المحور في تمام الساعة 6.15 مساء، ويتم إعادة برنامج العرافة على كلا القناتين في تمام الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الثاني.

تردد قناة المحور 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11137.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: hd.

تردد قناة النهار 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚