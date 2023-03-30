اتفرج-انت الان تتابع خبر ترتيب مسلسلات رمضان 2023.. شاهدوا كل الأعمال ومتخليش حاجة تفوتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن ترتيب مسلسلات رمضان 2023 وبالتحديد الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأول من الشهر العظيم، وأعلنت المنصة الرسمية التي تعرض دراما رمضان عن الترتيب الرسمي الخاص بها، وتوجد الكثير من الأعمال الهامة.

وجاء مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في الترتيب الأول وهو الأكثر مشاهدة إلى اللحظة الحالية.

وفي المرتبة الثانية يأتي مسلسل جعفر العمدة على تطبيق المنصة، وهو ينتمي إلي الدراما الشعبية وبطولة محمد رمضان وإيمان العاصي، وأحداثه توجد في حي السيدة زينب.

ويوجد مسلسل الكتيبة 101 في المركز الثالث بطولة كلاً من الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين والمسلسل نوعية وطني.

وفي المركز الرابع المسلسل الكوميدي كشف مستعجل لكلاً من مصطفى خاطر وتوتا وهنادي مهنا وإلهام وجدي.

ويوجد في المركز الخامس مسلسل سره الباتع بطولة خالد يوسف وأحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وغيرهم الكثيرين.

وفي المركز السادس والسابع كلاً من مسلسل الصفارة وضرب نار وهم من المسلسلات المميزة التي تحصل على نسب مشاهدة عالية وكبيرة في الساعات الأخيرة الماضية.

والمركز الثامن مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وغيرهم الكثير من الفنانين.

والمركز التاسع فيه مسلسل 1000 حمد لله على السلامة وهو من المسلسلات الاجتماعية اللايت، ويشارك فيه محمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وغيرهم.

وأما عن المركز العاشر مسلسل سيرة الإمام وهو بطولة خالد النبوي وأروي جودة وفرح بسيسو وغيرهم الكثيرين.