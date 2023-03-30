انت الان تتابع خبر اتفرج .. ريهام عبد الغفور تكشف عن إصابتها بهذا المرض : اتعاديت من أمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن المرض الذي تعاني منه في الفترة الحالية، وذلك عبر تصريحات لها خلال استضافتها ببرنامج “أنا والقناع” الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على قناتي الحياة وCBC.وأوضحت ريهام عبد الغفور أن المرض الذي تعاني منه هو القلق المستمر ولوم النفس و الشعور بالذنب بشكل دائم مشيرة أنها قامت بوراثة هذا المرض عن والدتها لأنها كانت سيدة قلوقة للغاية.

وأضافت الفنانة المصرية أنا اتعاديت من أمي حيث أنني أشعر بقلق بطريقة شديدة، والموضوع بدأ يقل ويبقى القلق داخلي دون ما أشارك فيه اللي حواليا، ما يحدث في داخلي.