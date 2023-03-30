اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج … فيديو جديد لـ”مني فاروق” في المركب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة مني فاروق فيديو جديد لها خلال الساعات القليلة الماضية عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق تواجدها في مركب على النيل بصحبة عدد من أصدقائها مرتدية ملابس من اللون الأوف وايت ومنقوشة باللون الاحمر الناري وسط أجواء رمضانية ممتعة وجذابة ما بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج.

وتجمع الفنانة المصرية في صورها التي تقوم بنشرها على انستجرام بين الجراة و الأناقة والمفلتة مما يضعها في مأزق في بعض الأحيان، بالإضافة إلي أنها تقوم في الكثير من الأوقات بغلق خاصية التعليق أمام جمهورها.