اتفرج - انت الان تتابع خبر هذا ما قاله ماجد المصري عن هيفاء وهبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد الفنان ماجد المصري، بالنجمة هيفاء وهبي مادحاً قدرتها على الغناء والتمثيل، وقال "إن النجمة هيفاء وهبي من مواليد برج الحوت وتمتلك شخصية متعددة في أركان الفن المختلفة".



وبين المصري، خلال حواره مع الإعلامية اسما ابراهيم، خلال برنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هيفاء مغنية لذيذة وممثلة شاطرة جدًا، مضيفاً: «دورها في دكان شحاتة كان رهيب جدًا»، وشاركت في الكثير من الأعمال المميزة.



واكد ماجد المصري، أن الفنانة هيفاء وهبي ليست مطربة لكنها تلعب الاستعراض، كما أنها نجمة كبيرة جدًا ومميزة في التمثيل، منوهًا بأن الأدوار تنادي على أصحابها.



آخر أعمال ماجد المصري

يعرض حالياً للنجم ماجد المصري حصريا، مسلسله الدرامي الجديد "ضرب نار"، الذي يعرض حاليا عبر فضائية on وon دراما، ضمن الماراثون الرمضاني الحالي 2023.