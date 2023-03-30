اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 15 حلقة.. أبرزهم علاقة مشروعة والصفارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث كل المشاهدين عن مسلسلات رمضان 15 حلقة ، وهي التي تتنوع ما بين الكوميدي والاجتماعي وغيرها الذي يناقش الكثير من القضايا الهامة والتي تتكرر في المجتمع بشكل يومي، ويريد أن يشاهدها الكثير من المواطنين بشكل دائم ومستمر.

مسلسل الصفارة

وقصة مسلسل الصفارة تدور حول المرشد السياحي وهو الذي يجسد الفنان أحمد أمين وهو يسرق الصافرة الأثرية من سيوة وتعود للملك توت حتى يعود عن طريقها بالزمن 3 دقائق ويغير فيهم ما يشاء، ويرجع بعدها إلى الحاضر ويكتشف ما سوف يجرى بعد الصفارة، وهو بطولة الفنان أحمد أمي وإنعام سالوسة وغيرها.

مسلسل تحت الوصاية

وتقوم الفنانة منى زكي بمواجهة الكثير من المصاعب أثناء رحلتها التي قررت أن تخوضها لتربي أطفالها، وتخوض الكثير من الصراعات في المجتمع بسبب المهنة التي لجأت لها حتى تنفق على أبنائها، وتعمل في مهنة الصيد بعد رحيل زوجها وهي قصة مأخوذة من الواقع، ويشارك فيه الفنانة منى زكي ونسرين أمين ومها نصار ودياب وسامي وغيرهم.

مسلسل مذكرات زوج

ويبث مسلسل مذكرات زوج المكون من 15 حلقة في رمضان وهو مأخوذ من رواية الكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ويشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وغيرهم.