اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة.. مخرج مسلسل المداح يكشف عن أصحاب جملة “ابننا جه”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر مسلسل المداح – أسطورة العشق، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض حلقته الأولى في أول أيام شهر رمضان الحالي.وجاء سبب تصدر المسلسل التريند، المشهد الشهير لاستقبال “صابر” الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، مولوده الجديد، ثم ظهور مجموعة من النساء وهن يرددن جملة “ابننا جه”، للتعبير عن فرحتهن بقدوم ابنهن.

وقد كشف أحمد سمير فرج مخرج مسلسل المداح، عن أصحاب جملة “ابننا جه”، من خلال مقطع فيديو نشره وتداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه هبة مجدي ويسرا اللوزي وعدد من مساعدات الإخراج والإنتاج، وهن يؤدين تلك الجملة.

مسلسل المداح – أسطورة العشق

مسلسل المداح – أسطورة العشق، بطولة كلًا من حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد رياض، خالد سرحان، لوسي، دنيا عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، سلمى أبو ضيف، محمد عز، خالد زكي، تامر شلتوت، أحمد ماهر، حنان سليمان، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول “صابر” الذي يستقبل طفله، ويخوض معركة جديدة مع الجن حول هذا الطفل.