اتفرج- انت الان تتابع خبر عملت البدع.. هالة صدقي: نفخت خدودي عشان دوري في مسلسل جعفر العمدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة هالة صدقي، أن هناك كيميا في العمل بينها وبين الفنان محمد رمضان، وهو ما ظهر بوضوح بعد عملها معه في مسلسل “جعفر العمدة”.وأضافت “هالة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها سعيدة بالمشاركة في بطولة المسلسل، وعلى الرغم من استمرار ساعات التصوير لأكثر من 17 ساعة؛ إلا أن كانت هناك روح محبة سائدة بين فريق العمل.

هالة صدقي: أصدق شخصيتي في مسلسل جعفر العمدة

وأشارت هالة صدقي إلى أنها اضطرت لنفخ خدودها بالفيلر حتى يليق الوجه على جسم الشخصية بالمسلسل، لافتة إلى أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج محمد سامي، لأنه يستطيع إخراج أفضل ما في الممثل.

وتابعت هالة صدقي، أنها انتهت من تصوير المشاهد الخاصة بها في المسلسل، وأنها تصدق شخصية “صفصف” في المسلسل، لأن هناك سيدة قريبة منها بنفس الشخصية، مؤكدة على أن الحلقات القادمة ستشهد الكثير من الأحداث المثيرة، لافتة إلى أنها ليس لديها وقت لمشاهدة أعمال أخرى، فهي تركز مع مسلسل جعفر العمدة فقط.