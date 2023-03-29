الكتيبة 101.. المخابرات الحربية تبحث عن أبو أسامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 11:27 مساءً - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101، تحرك المخابرات الحربية للوصول للقيادي الإرهابي أبو أسامة، بعد الحصول على معلومات من أبو عمار خلال استجوابه من جانب المخابرات الحربية، حيث أرشد أبو عمار عن المكان الذي من الممكن أن يختبئ فيه أبو أسامة.

وتبحث المخابرات الحربية عن أبو أسامة بعد تورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء، ومن بينها الهجوم على كمين كرم القواديس، كما يعتبر العقل المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي.

وكانت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101، عرضت توصل المخابرات الحربية لأسماء ومهام تشكل التنظيم الإرهابي في سيناء، بعد استجواب أحد القيادات التي تم ضبطها ويدعى أبو عمار المهاجر.

واعترف أبو عمار المهاجر خلال الاستجواب، بأسماء بعض القيادات في التنظيم الإرهابي، وكان من ضمنهم مفتي التنظيم، وأبو البراء قائد الجناح العسكري للتنظيم، بالإضافة إلى أبو أسامة مسؤول التدريب في الجناح العسكري بالتنظيم.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في الدور البطولي لـ الكتيبة101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء.

ويجسد عمرو يوسف شخصية الرائد نور صلاح العزب الذي ضحى بحياته في منطقة سيناء أثناء مكافحة الإرهاب، بينما جسد آسر ياسين شخصية الرائد خالد محمد دبور.