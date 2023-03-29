المداح الحلقة 8.. لوسى تهاجم حمادة هلال والنجم يلجأ لخالد زكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 11:27 مساءً - شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 8 تطور جديد فى الأحداث حيث تقوم هند بنت الأحمر “لوسى” بمهاجمة صابر المداح “حمادة هلال” فى مشهد مرعب للغاية وتطالبه بالابتعاد عنهم وعدم محاربتهم.

بينما تقرر أحلام"رانيا فريد شوقى" مقابلة هايم “محمد رياض” فى مكتبه بدون زوجها حسن “خالد سرحان” وهو ما يغضبه كثيرا.

بينما يصطحب هايم “محمد رياض” هبة شقيقة صابر الى المنزل الذى اكتشفت فيه السرداب الخاص بالمقبلة فى أحد منازل أهل القرية بعد شراءه لها ويسيطر عليها بفعل الجن ويحاول ان يكرهها فى صابر ويفهمها انه خطر على عائلتها وان الجن سيطر عليه.

يلجأ صابر الى خالد زكى الدكتور الجامعى المتخصصص فى هذا العالم الخاص بالجن ليحكى له على سر العلامة التى تظهر فى يده ليساعده

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.