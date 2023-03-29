اتفرج- انت الان تتابع خبر بتفكر الناس بيها.. حلا شيحة توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استمرت الفنانة حلا شيحة، في توجيه الرسائل الغامضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الجدل الذي أثرته بقرار خلعها الحجاب، وأخبار انفصالها عن زوجها المنتج معز مسعود.حيث نشرت “حلا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورتها، وأرفقت معها التعليق التالي: “إذا كنت مختلفا فهذا طبيعي، فالاختلاف فريد من نوعه”.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر انفصال حلا شيحة عن زوجها معز مسعود، بعد زواج استمر لمدة سنتين، خاصة بعد قيامها بحذف جميع الصور التي تجمعها بمعز مسعود من حسابها بإنستجرام، ولم تؤكد أو تنف حقيقة هذا الخبر.

فيلم حلا شيحة

يُذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة حلا شيحة قبل زواجها من الداعية معز مسعود هو فيلم “مش أنا” والذي عُرض عام 2021.

فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.