اتفرج- انت الان تتابع خبر هزار ضراير جعفر العمدة.. مي كساب لـ منة فضالي: يا مأيحة يا بنت باتعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مازحت الفنانة مي كساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة منة فضالي والتي تشترك معها في بطولة مسلسل “جعفر العمدة“، والذي يُعرض في شهر رمضان الحالي.وكتبت “مي” من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة إلى منة فضالي قالت فيها: “بس يا مأيحة بتمسحي اسمي من الجدول يابنت باتعة”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “والنبي يا ثريا كده احلى ناقص بس دلال تغور علشان يبقى ٣ أيام ليا”.

يُذكر أن الفنانة مي كساب والفنانة منة فضالي، تقوما بدور زوجتا جعفر العمدة، والذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل “جعفر العمدة” بطولة زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول تاجر يُدعى جعفر العمدة، يعمل في تجارة المقاولات، ومتزوج من 3 سيدات، ثم يقع في قصة حب جديدة، ويعاني من البحث عن ابنه الذي خطفه مجهولون، وتتوالى الأحداث.