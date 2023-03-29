اتفرج- انت الان تتابع خبر خالد يوسف يعلق على ملابس رانيا التومي المثيرة في مسلسل سره الباتع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق المخرج خالد يوسف، على الانتقادات التي وُجهت للممثلة رانيا التومي، بخصوص ملابسها المثيرة في مسلسل سره الباتع، والذي يُعرض في شهر رمضان الحالي.وقال “يوسف” خلال مداخلة هاتفية مع راديو “إف إم” التونسي: “البعض أخد مشاهد من المسلسل وعمل فوتوشوب وتعديل على الصور، ليصبحوا ترند على السوشيال ميديا، وينتقدوا المسلسل”.

وتابع: “رانيا التومي ملائمة جدًا للدور لأنها مرسلة من عصابة دولية لإغراء راجل بلدي، وهذا النموذج يغريه، فطبيعي تكون بالمواصفات دي، الدور تطلب بنت من أصول فرنسية بوجه جميل وجسم مغري جدًا مبعوثة من عصابة دولية من أجل سرقة الآثار”.

وأضاف: “رانيا التومي، جميلة ولديها قوام حلو، ولكن لم اختارها للمقومات الجمالية فقط، أجريت لها اختبار كاميرا، وكانت هايلة جدا، لو مش بتعرف تمثل ما كنتش جبتها، هي تؤدي دور واحدة تابعة لعصابة دولية، تقوم بأغراء هذا الشخص، ولهذا تم التصوير بزوايا تظهر بها مغرية وفاتنة”.

مسلسل سره الباتع

يشترك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد كبير من النجوم وهم هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، حنان مطاوع، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد السعدني، أحمد فهمي، منة فضالي، عفاف مصطفى، هشام الجخ في أولى تجاربه التمثيلية.

يُعرض مسلسل سره الباتع الساعة 10 مساء على قناة الحياة والساعة 11:30 على قناة أون، وذلك حسبما أعلن مخرج العمل.