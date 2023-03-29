اتفرج- انت الان تتابع خبر إيمان العاصي تنهار وتنفعل على رامز جلال بسبب مقلب الغسالة.. “صراخ وفزع وألفاظ خارجة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة إيمان العاصي، قائمة التريند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بعد حلقاتها مع رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، خلال التقرير المفصل سنتعرف على تفاصيل مقلب إيمان العاصي مع رامز جلال.

إيمان العاصي تنفعل على رامز جلالشهدت حلقة إيمان العاصي مع رامز جلال، حالة الانفعال والغضب بسبب مقلب الغسالة في برنامج “رامز نيفر إند” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، حيث عقب انتهاء مقلب إيمان العاصي انفعلت خلال تواجدها كضيفة اليوم في برنامج “رامز نيفر إند”.

وخلال حلقة اليوم تعرضت إيمان العاصي إلى ضغط كبير، خلال تواجدها في الغسالة، مما جعلها تصرخ بصوت مرتفع، مرددة “ألحقونا يا جماعة”، وتسبب مقلب الغسالة في خروج إيمان العاصي عن شعورها.

قامت إيمان العاصي خلال برنامج “رامز نيفر إند” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، في حلقة اليوم من برنامج المقالب، بخروج ألفاط خارجة وسط كتم الصوت من قبل القناة، حتى لا تظهر الألفاظ الخادشة للحياء على الشاشات.

وخلال المقلب، ظهرت إيمان العاصي بتيشرت وبنطلون باللون الأسود، ونسقت معها شنطة بنفس اللون، وكعادته، سخر رامز من إطلالتها لحظة استقبالها، قائلًا: “ايه اللي انتي لابساه دة، وايه البنطلون دة يا إيمي، يا نهار أسود على الشعر، وايه اللبس دة”.

كما أصيبت الفنانة إيمان العاصي بحالة من الفزع بمجرد تنفيذ رامز جلال مقلب الغسالة فيها بمساعدة المذيعة كارلا حداد، وانتابتها وصلة صراخ” الحقني ياكابتن”.

ويُذاع برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، في تمام الساعة السادسة و10 مع موعد أذان المغرب يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة “أم بي سي مصر”.