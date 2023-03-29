اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد وقنوات عرض مسلسل أهل الدار .. اعرفها من هنا واستمتع بدراما كوميدية في رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، إلي معرفة مواعيد وقنوات عرض مسلسل أهل الدار.ويعتبر مسلسل أهل الدار من الأعمال الكوميدية التي تعرض خلال شهر رمضان الكريم، والذي لاقي إقبالاً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية من الشهر العظيم.

يعرض العمل الدارمي الذي يشارك في بطولة الفنان أحمد الجسمي، والفنان مروان عبدالله، والفنان دينا محسن، والفنان مرعي الحليان، والفنان أحمد الأنصاري، والفنان أحمد مال الله، والفنان نصر حماد، والفنان ماجد الجسمي، والفنان رحاب المهيري، والفنان طلال محمود، والفنان إبراهيم أستادي، والفنان خليفة البحري، والفنان خديجة سليمان، والفنان هيفاء العلي، والفنان حسن يوسف، والفنان محمود القطان، والفنان ريم حمدان، والفنان سارة السعدي، والفنان إبراهيم سالم، والفنان عادل سبيت، والفنان هدى الغانم، على قناة سما دبي في المواعيد التالية :

– العرض الأول في تمام الساعة 05:15 مساءً.

– موعد إعادة المسلسل في تمام الساعة 05:15 صباحاً.