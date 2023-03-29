اتفرج- انت الان تتابع خبر لبسها التورتة في وشها.. إيمان العاصي تتصدر التريند بعد حلقتها مع رامز جلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة إيمان العاصي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها في برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند” للفنان رامز جلال، والذي يُعرض على شاشة قناة mbc مصر.

وخلال الحلقة، دخلت الفنانة إيمان العاصي “الغسالة” ومعها رامز جلال دون أن تعرف هويته، وبعد معاناته فيها خرجت معه وجلست على الكرسي، لتفاجئ به يقوم بضربها بالتورتة في وجهها.

وعندما كشف رامز جلال عن هويته قالت له إيمان العاصي بانفعال: “أنا بكرهك بكرهك بكرهك أوي مابحبكش”.

مسلسل إيمان العاصي

يُذكر أن الفنانة إيمان العاصي، تشارك في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، والذي يُعرض على قناة DMC.

مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.