رعب وصراخ إيمان العاصي في مقلب رامز جلال بسبب اقتحام الثور للمطعم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 07:26 مساءً - تعرض اليوم الحلقة السابعة من برنامج رامز نيفر اند، للفنان رامز جلال، عبر قناة ام بي سي مصر، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم، ويستضيف فيه نخبة من مشاهير الفن والرياضة والإعلام، ويحل ضيف اليوم الفنانة ايمان العاصي.

رامز نيفر اند

واقتحم الثور المطعم الذي تجلس فيه إيمان العاصي وكسر الزجاج، و أصابها بالرعب الشديد وظلت تصرخ وجرت منه حتى لا يصيبها بالاذى.

وخلال البرنامج سخر الفنان رامز جلال من إيمان العاصي بالعديد من العبارات الصعبة منها:"ايه البنطلون ده.. شعرها مقلحف اوي"، وغيرها من العبارات.

ضيف رامز نيفر اند

تتمحور فكرة برنامج رامز جلال، حول استقبال الضيف وأخذه في نزهة لمشاهدة أكبر حلبة ثيران خارج إسبانيا، وسط دهشة الضيف من إنشاء الحلبة فى بلد عربى، وهي ألعاب غير ممتعة بالنسبة لهم، ويدخل الضيف الحلبة مع مذيعة البرنامج، بعدها يخرج ثور هائج يجري بقوة خلف الضيف ويسبب له الرعب.

فكرة رامز نيفر اند

وفي الجزء الثاني من البرنامج يتناول الضيف وجبة الغداء في المطعم الطائر على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض، ويصاب بخوف و قلق بسبب الارتفاع، ويحاولوا إقناعه لمشاهدة المدينة من أعلى، واستخدامه كضيف للترويج للمناظر الرائعة في البلد، ثم يصعد المطعم بالضيف، وسط تواجد مجموعة من الكومبارس العاملين فى البرنامج، ويظهرون كضيوف بالمطعم.

ويبدأ المطعم في الانهيار وسط رعب كبير من الضيف، وتسقط الطاولات والأطباق، وسط صراخ الكومبارس والضيف، ويكون أحد هؤلاء الضيوف هو رامز جلال الذي يحاول إنقاذ الضيف بالقفز من المطعم باستخدام الباراشوت، ويوافق الضيف على ذلك، بعدها يتفاجأ برامز يظهر له، وسط دهشة من خطورة العبث فى حياة ضيوفه بهذا الشكل.

ومن المقرر أن يحل في البرنامج كذلك الفنانة رنا رئيس، شيماء سيف، كهربا، سعد الصغير، أحمد حاتم، مصطفى كامل، أحمد السقا، محمد رمضان، محمود كهربا، إمام عاشور، مصطفى يونس، احمد عبدالقادر، احمد فتوح، رضا عبدالعال.