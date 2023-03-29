اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل جميلة الحلقة السادسة .. عبير صبري كشف عن تفاصيلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدلت الفنانة عبير صبري بتصريحات صحفية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، حول مسلسل جميلة الحلقة السادسة، والتي من المقرر عرضها اليوم سادس أيام شهر رمضان الكريم.وأوضحت عبير صبري أن مسلسل جميلة الحلقة السادسة والذي تقوم فيه بتجسيد شخصي نرمين، الذي تري أنها تتعرض إلي ظلم شديد من قبل ريهام حجاج والذي تقوم بشخصية جميلة بسبب أنها خطف زوجها الأول والذي تتطلق منه.

وأضافت الفنانة المصرية أن نرمين سوف تظل في حالة حرب مع جميلة ومصممة ان تستعيد زوجها مرة أخرى بأي وسيلة كانت مشيرة أن ذلك هو صراع أزلى سوف يظل قائم بين النساء على حب الرجل.

يذكر أن المسلسل من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل