اتفرج- انت الان تتابع خبر تردد قناة DMC .. يلا قوم نزله دلوقتي واسمتتع بمسلسلات وبرامج شهر رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، عبر محرك البحث الذي أعد خصيصاً لذلك جوجل حول تردد قناة DMC.

وجاء عمليات البحث حول تردد قناة DMC، خاصة وأن القناة تقوم بنقل العديد من الأعمال الدرامية والبرامج الدينية خلال شهر رمضان الكريم والتي تجذب قطاعاً من الجمهور داخل جمهورية مصر العربية.

وقامت القناة التي تعتبري أحدي القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي بثها في شهر يناير عام 2017 بتحديث التردد الخاص بها مثلها مثل باقي القنوات على القمر الصناعي النايل سات خلال الفترة الماضية.

تردد قناة DMC: