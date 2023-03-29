 شفايفها تخنت.. روبي تخضع لعملية تجميل جديدة (صور)

الرياض - محمد الاطلسي - انضمت الفنانة روبي، لقائمة الفنانات اللاتي خضعن لعمليات التجميل مؤخرًا، وهو ما كشفه بوضوح ظهورها في رمضان الحالي.

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لروبي، ظهرت فيها بشفايف منتفخة، وهو ما يوضح إجراؤها عملية نفخ الشفاة.

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وقد ظهرت الفنانة روبي بعد العملية في رمضان الحالي من خلال مسلسل “حضرة العمدة”، إلى جانب إعلان لصالح إحدى شركات الأجهزة الكهربائية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

مسلسل روبي يُذكر أن الفنانة روبي، تشارك في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل “حضرة العمدة”، والذي يُعرض على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، والإعادة 2:30 صباحا، و10:30 صباحا، و4:30 مساء.

يشترك في بطولة مسلسل “حضرة العمدة” كلًا من روبي، صلاح عبد الله، بسمة، أحمد رزق، سميحة أيوب، منال سلامة، وفاء عامر، أحمد بدير، محمود حافظ، محمود عبد المغني، إدوارد، محمد مهران، محمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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