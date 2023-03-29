خاصية تصغير السن فى جعفر العمدة للفنانة لبني ونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 02:19 مساءً - ظهرت الفنانة لبني ونس في مسلسل جعفر العمدة، في سن صغيرة، وذلك بسبب الخاصية التي استخدمها المخرج محمد سامي في المسلسل لتصغير ملامح الممثلين في مشاهد الفلاش بالك وتسمي de aging.

وهي نفس الخاصية التي استخدمها محمد سامي في أولي حلقات المسلسل عندما أراد تصوير مشهد خطف ابنه من المستشفى.

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل " جعفر العمدة " طلاق الفنانة مى كساب " ثريا " من زوجها الفنان محمد رمضان " جعفر العمدة " بعد أن ذهبت الفنانة إلى شقيق إيمان العاصى لمعرفة مصير ابنها، وانتهز كارم فتح الله الموقف وقام بإذلالها، وطلب منها أن تقبل يده مقابل أن يخبرها مكان ابنها، وذلك أمام الجميع في منطقة السيدة زينب وأثناء تقبيلها يده جاء زوجها محمد رمضان "جعفر العمدة"، وأغضبه الموقف وطلقها أمام أهل المنطقة فهل سيرد جعفر العمدة ثريا لعصمته مرة أخرى في الحلقة السابعة أم لا ؟هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة .

وظهر الفنان عماد صفوت "إسماعيل" خلال الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، حيث يعمل في محجر مع الفنان مجدى بدر الذى اختطف ابن جعفر العمدة، واتفق عماد صفوت "إسماعيل" مع شقيقه علي النصب على محمد رمضان، وإيهامه بالعثور علي نجله المخطوف منذ ولادته، ولكنهما يفشلان في النصب عليه، حيث يكتشف جعفر العمدة الأمر ويعترف شقيق إسماعيل بمكانهم لمحمد رمضان.

واستكملت الحلقة أحداثها بقيام عماد صفوت "إسماعيل" ومجدي بدر بسرقة المحجر قبل هروبهما، خاصة عندما علم بفشل عملية النصب على جعفر وأنهما في خطر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالأداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".