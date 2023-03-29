اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هند صبري تحرك مشاعر الرجالة بالأسود المخرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة جديدة لها، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت هند صبري ، خلال تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتدية ملابس من اللون الأسود المخرمة والمكشوفة من منطقة الصدر ، بالإضافة إلي أنها لم يكن هناك تتكلف في استخدام المكياج ولكنها استخدمت أحمر الشفاة مع ابتسامة جذابة

وشاركت الفنانة التونسية في آخر أعمالها في “كيرة والجن” بطولة كريم عبد العزيز، وسيد رجب، ورزان جمال، وأحمد مالك، وهدى المفتي، وعلي قاسم، وتامر نبيل، سلوى عثمان، ولارا إسكندر، وأحمد عز، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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