اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تشوق الشباب في سادس يوم رمضان بأقصر حاجة عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الفنانة مي عمر مجموعة من الصور الجديدة لها التي سوف تظهر بها في مسلسل علاقة مشروعة وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي عمر خلال في عدد من الإطلالات المتخلفة والتي جمعت بين الاحتشام والإثارة بطريقة أثارت إعجاب جمهورها من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

وعلقت على الصور قالئة مبسوطه جدا بردود الافعال علي دور بثينه و استنوا مفاجات كتير في الحلقات الجايه #علاقه_مشروعه

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