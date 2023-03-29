اتفرج- انت الان تتابع خبر صور أبطال الكتيبة 101 الحقيقية.. 13 بطل في الجنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مسلسل الكتيبة 101 قصة حقيقية وواقعية لجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء ، ولاقى مسلسل الكتيبة 101 نجاح كبير جدا منذ بدء عرضه في مسلسلات رمضان 2023 ، والكتيبة من إخراج محمد سلامة ويعرض بطولات القوات المسلحة للحفاظ على الوطن .

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة وبطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر ووليد فواز، من المقرر عرضه في موسم رمضان ،ويشهد مسلسل الكتيبة تجسيد البطولات الحقيقية للشهداء ومنها ملحمة كرم القواديس، بالإضافة لأبطال كمين الرفاعي .

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 شاشة قناة ON فى تمام الساعة 9 مساء، كما يعرض على منصة watch it ، وتعاد مسلسل الكتيبة مرتين مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والمرة الثانية في تمام 10 صباحا ، يعرض عبر شاشة قناة أون دراما في الساعة 7 مساء .و يعرض أيضا على قناة حكايات ART الساعة 9 والنصف مساء، ثم إعادة أولى في 3 والنصف فجرا، وايضا في 3 والنصف عصرا .

الأبطال الحقيقيين لمسلسل الكتيبة

ومن بين أبطال الكتيبة الشهيد البطل أحمد عصمت جسد شخصيته محمود ياسين ، الشهيد الشحات بركات يجسد دوره الممثل أحمد سلطان، اللواء خالد توفيق يجسد شخصيته حمدي إسماعيل ، الشهيد أحمد الدرديري يجسد شخصيته الفنان محمد رجب ، الشهيد العميد سيد فوزي يجسده الفنان محمد عبد العظيم ، والشهيد جندي عبد الرحمن يجسد دوره الشهيد عمرو وهبة .