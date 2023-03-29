اتفرج- انت الان تتابع خبر ثعبان مسمم يلدغ رامز جلال.. فريق عمل برنامجه يتدخل لإسعافه وربط الجرح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر كلاً من الفنان محمد فراج مع زوجته الفنانة بسنت شوقي كضحايا في مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج “رامز نيفر إيند” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، وهو الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

ثعبان مسمم يلدغ رامز جلال