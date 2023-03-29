اتفرج- انت الان تتابع خبر ثعبان مسمم يلدغ رامز جلال.. فريق عمل برنامجه يتدخل لإسعافه وربط الجرح والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهر كلاً من الفنان محمد فراج مع زوجته الفنانة بسنت شوقي كضحايا في مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج “رامز نيفر إيند” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، وهو الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.
ثعبان مسمم يلدغ رامز جلال
وأصيب رامز جلال بلدغة من الثعبان خلال تنفيذ المقلب، وتحدث قائلاً “ده مسمم حد يربط إيدي”، وتحدث محمد فراج قائلاً “أنت بتهزر يا رامز ده بجد ولا لأ”، وسريعاً تدخل فريق عمل البرنامج بغرض أن يتم إسعاف رامز جلال وتم ربط الجرح”.
محمد فراج تلفظ بألفاظ خارجة في مقلب رامز جلال
وخرج من الفنان محمد فراج الكثير من الألفاظ الخارجة بعدما رأي رامز جلال بعد انتهاء المقلب، وسريعاً ردد رامز جلال “خلينا راجل لراجل”، وظهرت بسنت شوقي وهي تبكي وتصرخ بشدة من الرعب الشديد منذ بداية تنفيذ مقلب رامز نيفر إيند، وحدثت محاكاة سقوط المطعم من ارتفاع كبير.