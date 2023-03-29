اتفرج- انت الان تتابع خبر مغني إعلان أحمد عز وياسمين صبري مفاجأة غير متوقعة.. “لمعة العين فيها لهفة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتسأل الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، عن مغني إعلان أحمد عز وياسمين صبري، والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك 2023، وحيث تصدر إعلان زيد من الإعلانات الأكثر مشاهدة منذ بداية الشهر الكريم، ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف عن مغنى إعلان أحمد عز وياسمين صبري.

تصدر السؤال عن مغني إعلان أحمد عز وياسمين صبري في إعلان الخاصة لشركة زيد، والذي يتحدث فيه عن قصة حب بينهم، وتدور فكرة الإعلان حول قصة حب تبدأ بين شخصان بسبب خلاف بسيط.

أثارت أغنية إعلان أحمد عز وياسمين صبري، حالة من الجدل الواسع بين المتابعين والمشاهدين في مصر والوطن العربي بسبب السؤال عن مغني إعلان أحمد عز وياسمين صبري، وخاصة وأنه لم يتم كتابة أسم المغني وغيره من القائمين على إعداد الأغنية.

وأن الجميع يتسأل عن مغني إعلان أحمد عز وياسمين صبري، وخاصة وأن الإعلان من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما توزيع وميكسينج لأسامة الهندي، فإنه الفنان أحمد عز الذي يعد ثاني أغنية يغنيها عقب إعلان شركة اتصالات 2022.

كلمات إعلان أحمد عز وياسمين صبري

كنا من أول دقيقة قريبين لمعة العين .. فيها لهفه فيها خوف فيها شوق فيها 100

احساس سوا متجمعين .. متجمعين والقدر كان تالتنا نادتنا

ايامنا لقانا فراقنا وخصامنا ضحكنا .. مع بعض ودموعنا

كان النصيب الصدف الغرام في القلب .. اتحدف مين اللي خبي ومين اتكشف