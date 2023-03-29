اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. صراخات محمد فراج في رامز نيفر إند.. ظهر عليه الهلع وبيطلب من حد ينزله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر الفنان محمد فراج في برنامج رامز نيفر إند الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وعلى وجهه الكثير من الفزع والذعر والهلع الشديد، ومعه زوجته الفنانة بسنت شوقي.

محمد فراج وبسنت شوقي في رامز نيفر إندوجاء الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي كضحايا في برنامج المقالب رامز نيفر إند في حلقة اليوم الذي يقدمه رامز جلال، وهي أول حلقة يتم استضافة فيها نجمين بدلاً من نجم واحد أثناء الحلقة التي تعرض على إم بي سي مصر.

مقلب رامز جلال المطعم الطائر

واطل كلاً من النجمين في مقلب المطعم الطائر اليوم في البرنامج، ومع بداية انهيار المطعم على الهواء، ظهر على وجه محمد فراج الهلع والفزع خوفاً على زوجته وأمسك بيدها، وحاول أن يخرجها من الكرسي المربوط عليه ونادى بالكثير من الصرخات الكبيرة، قائلاً “نزلونا من هنا”، وجاء رد فعل فراج منفعل بشكل جنوني على رامز جلال فور اكتشافه المقلب، وسط التلفظ بالكثير من الألفاظ الخارجة على الهواء تم كتمها حتى لا تظهر على الشاشات، وجاء محمد فراج في مظهر غير لائق.