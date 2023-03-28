مسلسلا الكبير أوى7 وجعفر العمدة الأكثر مشاهدة على watch it

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:26 مساءً - تصدر كل من مسلسل "الكبير أوى 7" و"جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، الأكثر مشاهدة على منصة watch it، حيث شهدت الحلقات التى عرضت حتى الآن عددا من المفاجآت جعلتها الأكثر مشاهدة .

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.