انت الان تتابع خبر وفاة الفنانة لوسي ببدلة الرقص؟ فيديو الحكاية كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة لوسي الترند عقب تصريحاتها الجريئة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور وخاصة عن الرقص بعد أن وجهت وهبة لها سؤالا ” هل تخشي الموت ببدلة الرقص”.

لوسي: مكتوب عليا أبقى رقاصة

وقالت لوسي :” نصيبى أبقي رقاصة وأنا مش بقدم بجاحة ولكن فن ورقص، بلدي معترفة بي، والرقص مرسوم على جدران قدمائنا المصريين، وأشتغلت في الأفراح الشعبية لحد ما أكبر شوية وأبقى كومبارس وممثلة ونجمة وبطلة ومشهورة”.

لوسي: توفيق عبد الحميد ضربني بجد

وقالت لوسي خلال لقائها في برنامج العرافة مع بسمة وهبة أن الفنان توفيق عبد الحميد ضربها بشكل حقيقي في مسلسل كناريا وشركاه، وتابعت لوسي : “مش قاصد يعمل كده، لما فتحت عينيا وفقت لاقيت توفيق قاعد تحت رجلي عند سرير المستشفى وأنا مربطة ويبكي ويعتذر”.

وأضافت :” اتعملي 40 غرزة بسبب المشهد وكان ممكن أقعد على الكرسي، بس دي روح الزمالة كنت واقفة عشان توفيق يحس إني اللي قدامه وبيضرب الشخصية “.