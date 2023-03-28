اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب الرسالة الغاضبة من شاعر إلى محمد عبده: إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الشاعر الغنائي محمد عاطف بتوجيه رسالة غاضبة إلى النجم السعودي محمد عبده، وهذا بعدما أثار الجدل الكبير في الساعات الأخيرة الماضية بتعليقه “إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها”، وهذا جاء عندما سأله الإعلامي عبد الله المديفر “الهرم أم الحرم”.

تصريحات محمد عبده المثيرة في برنامج الليوان

وعلق محمد عاطف على ما قاله المطرب محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج “الليوان”، وهذا جاء على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلاً “مصر ام الدنيا عشان طول عمرها اسمها مصر مكانتش أرض الحجاز، وبعد كده سموها السعودية سنة (1932) م، ومينفعش تقارن الحرم بالهرم يا حاج أبو نورا انت راجل كبير عيب متركبش ع السلام”.

وظهر المطرب محمد عبد في مقطع فيديو ببرنامج “الليوان” ويوجه له الإعلامي عبد الله المديفر سؤال يقول فيه “الهرم أم الحرم”، ورده تسبب في نشر حالة من الجدل الكبير وهو جاء كما يلي “إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”، ظهر مع الإعلامي عبدالله المديفر، وعلق على مقولته، وقال ” لم أذكر مصر بسوء، أحب مصر، ولها فضل كبير علي”.

واستكمل قائلاً “لم أمس مصر بسوء، هي ملتقى الحضارات، التي علمتنا في المدارس، وعالجتنا في المستشفيات، ولها فضل كبير علي وعلى العالم العربي كله، ندما قلت السعودية بيت العرب، كنت أرحب وأوجه كلامي فقط بالحاضرين”.