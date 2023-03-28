سبب الرسالة الغاضبة من شاعر إلى محمد عبده: إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها

رياض - احمد صلاح - قام الشاعر الغنائي محمد عاطف بتوجيه رسالة غاضبة إلى النجم السعودي محمد عبده، وهذا بعدما أثار الجدل الكبير في الساعات الأخيرة الماضية بتعليقه “إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها”، وهذا جاء عندما سأله الإعلامي عبد الله المديفر “الهرم أم الحرم”.
رسالة غاضبة من الشاعر محمد عاطف إلى محمد عبده
تصريحات محمد عبده المثيرة في برنامج الليوان
وظهر المطرب محمد عبد في مقطع فيديو ببرنامج “الليوان” ويوجه له الإعلامي عبد الله المديفر سؤال يقول فيه “الهرم أم الحرم”، ورده تسبب في نشر حالة من الجدل الكبير وهو جاء كما يلي “إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها”، ظهر مع الإعلامي عبدالله المديفر، وعلق على مقولته، وقال ” لم أذكر مصر بسوء، أحب مصر، ولها فضل كبير علي”.
واستكمل قائلاً “لم أمس مصر بسوء، هي ملتقى الحضارات، التي علمتنا في المدارس، وعالجتنا في المستشفيات، ولها فضل كبير علي وعلى العالم العربي كله، ندما قلت السعودية بيت العرب، كنت أرحب وأوجه كلامي فقط بالحاضرين”.
فنان العرب "محمد عبده"— الكعّام (@alk3aam) March 26, 2023
يطرح سؤال للتفكر:
الحرم أو الهرم؟
المملكة العربية السعودية هي "أبو الدنيا وأمها"
صدق ورب الكعبة فلقد قال الله في كتابه:
{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ}
وبكة هي في السعودية وليست في مصر… pic.twitter.com/aDrUTA9INJ