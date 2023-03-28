اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد إعادة مسلسل ستهم.. أتفرج واستمتع براحتك بعدة قنوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، مواعيد إعادة مسلسل ستهم، حيث حصل المسلسل على تفاعل وإعجاب المشاهدين منذ أول يوم عرضه، وحصد على تعليقات وإشادة بأبطال العمل الجماعي، وجاءت مواعيد إعادة المسلسل بالعديد من القنوات، والتي تكون في أكثر من موعد، وتكون على النحو التالي.

تعرض المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، ويتم عرضها على قناة النهار دراما في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

قناة روتانا دراما

تعرض المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قناة art

تعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

قناة المحور

تعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

قناة نايل دراما

تعرض المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر.

قناة LBC اللبنانية

تعرض المسلسل في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بيروت.

أبطال مسلسل ستهم

حيث تتكون مسلسل ستهم من عدة أبطال، وعلى رأسهم روجينا، ومن بطولة كل من بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وإياد نصار، وأخرين، والمسلسل من إنتاج شركة كودكس codex، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.