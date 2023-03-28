اتفرج- انت الان تتابع خبر طبيب محمد فؤاد يكشف كوارث ما حدث للفنان بسبب رامز جلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور أسامة ياسين طه الطبيب المعالج لمحمد فؤاد، بنشر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي تحدث عما حدث لفنان المصري بعد حلقته مع رامز جلال في برنامج رامز نيفر إيند.وشن المعالج لمحمد فؤاد هجوم حاد على رامز جلال بسبب المقلب الذي تعرضه له فؤش بعد إجراءه عملية تكمم معده خلال الأيام القليلة الماضية موضحاً أن ما حدث هو الجريمة الشنعاء التي يمكن أن تودي بحياته.

وأضاف طه في منشوره أنه لم يكن هناك أدنى تفكير او مسئولية في حياة هذا الإنسان ذو القيمة والقامة، ومن هنا يجب على البرنامج تحمل كافة المسئولية عن سلامتهً و تعافيهً وخصوصا بعد تصريح فؤاد أنه لسه عامل عملية ولم يؤخذ في الاعتبار بتاتا مما يعبر عن أن إسعاد الجمهور واللهو العام.