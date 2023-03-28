اتفرج- انت الان تتابع خبر اعلي نسبة مشاهدة في مسلسلات رمضان 2023 .. الكبير أوي في المركز الأول ولن تصدق موقع رسالة الامام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر المنصة الرقمية watch it تقريراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 بشأن اعلي نسبة مشاهدة في مسلسلات رمضان 2023.وكشفت المنصة الرقمية أن تم رصد اعلي نسبة مشاهدة في مسلسلات رمضان 2023 وذلك بعد 5 ايام فقط من شهر رمضان الكريم، حيث يتم عرض العديد من الأعمال الدارمية على الكثير من القنوات سواء كانت المصرية أو العربية.

اعلي نسبة مشاهدة في مسلسلات رمضان 2023:

1- المركز الأول حجزة أحمد مكي من خلال مسلسله الكبير في جزءه السابع

2- المركز الثاني حصده مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وهالة صدقي وزينه وايمان العاصي ومنه فضالي ومي كساب واحمد داش ومن اخراج محمد سامي.

3- المركز الثالث هو لمسلسل الكتبة ١٠١ من بطولة عمرو يوسف واسر ياسين ومن اخراج محمد سلامة.

4- المركز الرابع هو مسلسل سره الباتع من بطولة حنان مطاوع واحمد صلاح السعدني واحمد فهمي ومن اخراج خالد يوسف .

5- المركز الخامس مسلسل كشف مستعجل من بطولة مصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن.

6- المركز السادس جاء مسلسل الصفارة من بطولة احمد امين.

7- المركز السابع مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وانتصار وماجد المصري ومها نصار ومن اخراج مصطفي فكري .

8- المركز الثامن أمير كرارة من خلال مسلسل سوق الكانتو، والذي تشارك في بطولته مي عز الذين وسلوي عثمان.

9- المركز التاسع مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة للفنانه يسرا وشيماء سيف.

10- في المركز العاشر والاخير مسلسل رسالة الامام من بطولة خالد النبوي واروي جوده