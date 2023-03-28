انت الان تتابع خبر مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة.. رومانسية الكبير ومربوحة في القاهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضمّت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7، العديد من المشاهد الكوميدية بين الكبير أوي ومربوحة، مما أثارت إعجاب وإشادات الكثير من متابعي المسلسل.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة

تدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7، بقيام استشارية العلاقات الزوجية، إقناع الكبير بالسفر بصحبة مربوحة لتجديد حبهما، وبعد محاولات كثيرة وافق الكبير أوي على اصطحاب مربوحة معه إلى القاهرة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

تعرض قناة on حصريًا اليوم في السادسة والربع مساء الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، ويحظ المسلسل بشعبية كبيرة بين جميع فئات المجتمع المصري، ويبحث عنه الكثير

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7، بطولة كل من أحمد مكي الذي يجسد دور الكبير أوي وجوني، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وغيرهم من النجوم، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.