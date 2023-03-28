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الفنان المغربي أحمد جواد اشعل النيران في نفسه بالشارع.. اشتكي من عدم ترقيته

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رياض - احمد صلاح - اشعل الفنان المغربي أحمد جواد النيران في جسده في الشارع أمام وزارة الثقافة المغربية، وذلك بعدما تعرض إلي ضائقة مالية وإهانة بسبب حصوله على معاش قليل، واحتج أمام الوزارة وبعدها لم يجد حل إلا إشعال النيران في نفسه.

 

احتجاج الفنان المغربي أحمد جواد

وانتشرت الكثير من رسائل التهديد للفنان أحمد جواد قبل أيام، وكنب “صدقوني لم أعد أحتمل كل هذا العذاب، اعذروني على ما سأقدم عليه في القادم من الأيام”، واحرق نفسه احتجاجاً على تقاعده البسيط، وكتب على السوشيال ميديا “الذي أحرق نفسه أمام مقر وزارة الثقافة هو الفنان المسرحي أحمد جواد قد احتج منذ مدة أمام #وزارة_الثقافة على ما يعتبره إقصاء وترميها له”
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أحمد جواد
 

أحمد جواد احرق نفسه أمام الجميع

ودون ابن عم الفنان أحمد جواد على فيس بوك، قائلاً “كان بن عمي أحمد جواد يعمل موظفا في مسرح محمد الخامس وأشرف على نادي الأسرة الذي استضاف عددا من المثقفين. وأحيل جواد على التقاعد لكنه اشتكى من عدم ترقيته لأسباب إدارية حيث حصل على تقاعد هزيل لا يلبي حاجياته المعيشية بمبلغ 2000 درهم”.

وسكب الفنان المسرحي على نفسه مادة قابلة للإشعال على جسمه، أمس الإثنين الساعة 10 صباحاً، وأشعار النار في نفسه وحاول الكثير من المارة التدخل وإطفائه، وتم نقله إلى المستشفى، والكثير من المصادر أكدت أن الضحية يعاني من الكثير من المشاكل النفسية بسبب ظروفه المادية.

أحمد جواد

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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