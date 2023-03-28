انت الان تتابع خبر الفنان المغربي أحمد جواد اشعل النيران في نفسه بالشارع.. اشتكي من عدم ترقيته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشعل الفنان المغربي أحمد جواد النيران في جسده في الشارع أمام وزارة الثقافة المغربية، وذلك بعدما تعرض إلي ضائقة مالية وإهانة بسبب حصوله على معاش قليل، واحتج أمام الوزارة وبعدها لم يجد حل إلا إشعال النيران في نفسه.

احتجاج الفنان المغربي أحمد جواد

وانتشرت الكثير من رسائل التهديد للفنان أحمد جواد قبل أيام، وكنب “صدقوني لم أعد أحتمل كل هذا العذاب، اعذروني على ما سأقدم عليه في القادم من الأيام”، واحرق نفسه احتجاجاً على تقاعده البسيط، وكتب على السوشيال ميديا “الذي أحرق نفسه أمام مقر وزارة الثقافة هو الفنان المسرحي أحمد جواد قد احتج منذ مدة أمام #وزارة_الثقافة على ما يعتبره إقصاء وترميها له”

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