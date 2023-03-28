اتفرج- أنت الان تتابع خبر ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.





وكانت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها تظهر بإطلالة جذابة مع بوكيه من الورد حيث ارتدت فورمال باللون الكافيه الفاتح ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.



ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري كشفت في وقت سابق عن تعاونها مع محمد إمام في فيلم جديد سيطرح قريبا.



وتحدثت ياسمين صبري عن خطتها الفنية الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تشارك في الموسم الرمضاني بحملة إعلانية كبيرة انتهت من تصويرها، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل أخرى خاصة بها. وفق (صدى البلد)



آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في 2020،وكان بطولة كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد مجدي، والفنانة آيتن عامر، والفنانة هبة مجدي والفنان دياب، والفنان محمود البزاوي وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هشام.