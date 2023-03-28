اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميرهان حسين تستعرض جمالها بالعباية السوداء المفتوحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ميرهان حسين جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وطهرت ميرهان حسين خلال تواجدها في أحد مراكز التجميل وقص الشعر ، مرتدية عباية من اللون الأسود المفتوحة بالكامل وأسفلها ملابس من اللون الأصفر والأخضر أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه،.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل يلهوي ع الجمال افتح انستجرام القاكي ف وشي احلي صباح الخير ليكي ي حببتي- ايه الاحلاوة دي.

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