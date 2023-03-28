اتفرج- انت الان تتابع خبر أحمد الفيشاوي هيجنن الناس في رمضان.. لابس حلق وقاعدة على سجادة الصلاة بالسبحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد الفيشاوي بنشر العديد من الصور له من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر وهو يرتدي حلق في أذنه وطاقية وفي يده السبحة ويجلس على سجادة الصلاة.

أحمد الفيشاوي في رمضانوتسبب أحمد الفيشاوي في نشر حالة من الجدل الكبير بين جميع رواد السوشيال ميديا، وذلك بسبب ظهوره وهو يرتدي حلق ويجلس على سجادة الصلاة، وجاء الكثير من التعليقات الصادمة من قبل جميع متابعيه.

أعمال أحمد الفيشاوي

وجديراً بالذكر أيضاً أن الفنان أحمد الفيشاوي يقدم شخصية مميزة في فيلم “ورد ريحان”، وهذا جاء عن طريق نشر صور من كواليس الفيلم الذي يشارك فيه، ويكون فيه شخصية أحد الرجال الذي يدعوا للدين، ولكنه يرتكب الكثير من الجرائم نحو جميع الأشخاص الذين يمارسون عليه الكذب، ويحاولون أثناء الفيلم توصيل رسالة إلى الجمهور وهي أن الشخص الكاذب يحصل على جزاء سيئ، وتتوالي الاحداث في إطار الدراما.



