إبراهيم فايق يشيد بدور خالد النبوي بمسلسل رسالة الإمام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:26 صباحاً - أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بدور الفنان خالد النبوي، في مسلسل رسالة الإمام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق: “#رسالة_الامام⁩ ممتع.. وخالد نبوي متمرس في الأدوار التاريخية.. هي مساحة تقتلك فنيا إن لم تكن متمكنا قويا.. رأيته مبدعا في ممالك النار عندما جسد شخصية طومان باي وأراه متألقًا في رسائل الإمام الشافعي”.

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.