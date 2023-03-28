حسن مالك تاجر مخدرات بمسلسل ”رشيد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 09:29 صباحاً - استطاع جامايكا (حسن مالك) أن يثبت حضوره في دور جديد وهو تاجر المخدرات، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رشيد للمخرجة مي ممدوح والكاتب وسام صبرى.

ومن خلال جمل استخدمها مثل" متعمليش حوشة بقى" ولغة جسده والطريقة التي يتحدث بها، جاء دور حسن مالك تجسيدًا حقيقيًا لتاجر المخدرات، الشاب الذي ينتمي إلى طبقة شعبية والذي كان يبحث عنه والده رشيد (محمد ممدوح) بعد هروب الأخير من السجن الذى استمر 14 عامًا وعدم رؤيته لابنه طوال تلك المدة.

وفى هذا الموسم الرمضاني، يجسد مالك لأول مرة شخصية تاجر المخدرات ويشارك في بطولة المسلسل ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله.

ويُعد مسلسل رشيد التعاون الثاني لحسن مالك مع النجم محمد ممدوح، بعد مسلسل خلي بالك من زيزي، كما يُعد المشاركة الثالثة لـ حسن مالك في موسم رمضان، بعد مسلسلي خلي بالك من زيزي ولعبة النسيان الذي شارك في بطولته مع دينا الشربيني وأحمد داوود