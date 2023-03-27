مسلسل الكتيبة 101.. عصابة الدكتور تهرب شحنة من صواريخ الكورينت للعناصر الإرهابية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:26 مساءً - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101، تهريب عصابة الدكتور وحيد من بدو سيناء- يجسد دوره فتحي عبد الوهاب - شحنة من صواريخ الكورينت للعناصر الإرهابية في سيناء، بالإضافة إلى توفير عدد من خطوط الهاتف المحمول.

تهرب شحنة من صواريخ الكورينت

تهريب العصابة لشحنة الصواريخ جاء بعد اتفاق عقد بين الدكتور وبين العناصر الإرهابية، لتنفيذ العديد من العمليات لصالح التنظيم خلال الفترة المقبلة داخل سيناء، حيث تعمل العصابة على توفير الاحتياجات اللازمة للتنظيم الإرهابي.

وتتصاعد الأحداث خلال مسلسل الكتيبة 101، حيث كشفت المخابرات الحربية خلال أحداث الحلقة الرابعة، مخططًا للعناصر الإرهابية لاستهداف كمين الرفاعي، من خلال تفخيخ سيارة.

مسلسل الكتيبة 101

وتتبع ضابط القوات المسلحة -الذي يجسد دوره آسر ياسين- عبر أحد المصادر مخطط العناصر الإرهابية لتنفيذ العملية، ومن خلال الرصد والتحليل توصل ضباط القوات المسلحة إلى أن العناصر الإرهابية تستهدف كمين الرفاعي، وعلى فوره أصدر الضابط أوامر بإرساله إشارة لكمين الرفاعي وكمين الجورة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة سيارة مفخخة.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101، اتفاقا بين الدكتور في سيناء - الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب - والعناصر الإرهابية لتنفيذ عملية تهريب للسلاح داخل سيناء.