اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. الست الأصيلة رزق.. زوجة خالد يوسف تدعمه بعد نجاح سره الباتع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بدعم زوجها المخرج خالد يوسف، وهو الذي يشارك حالياً في السباق الرمضاني 2023 الحالي بتقديمه مسلسل “سره الباتع”، وتعد من أكثر الأشياء التي لاحظها الجميع مؤخراً.

ودونت زوجة خالد يوسف بكتابة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي فيس بوك “بقدر التعب والضيق والأيام الثقيلة يفرحنا الله بالنجاح والتألق والقيمة (سره الباتع)”.

وقالت “محطة غالية في حياتي قبل خالد، ومثلما قوتنا الوعكات الإنسانية سره الباتع شاطئ فرح أشعر أني أسعد واحدة بهذا العمل وذاك النجاح، ربي يوفقك أكثر يا خالد وتملا الدنيا فن”.

مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع بطولة حسين فهمي، أحمد السعدني، خالد الصاوي، أحمد عبدالعزيز، حنان مطاوع، ريم مصطفى، أحمد وفيق، محمود قابيل، هالة صدقي، ومن إخراج خالد يوسف.