اتفرج- انت الان تتابع خبر قصفت جبهته.. شذى لـ حسن شاكوش: الجاكيت اللي كنت لابسه حريمي يا فنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هاجمت المطربة شذى، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد حديثه عنها خلال ظهوره في برنامج “العرافة”، وقوله أنه لا يعرفها ولم يسمع لها أغاني من قبل.وكتبت شذى عبر حسابها بموقع فيس بوك: “طب إنت مستفز يا شكشك بدل كلمة مستفز بتعصبك ودكتورة بسمة وهبة علشان هي ست شيك، قالت لك شذى فنانة زميلة علشان تجبر بخاطرك، بس الحقيقة إنت لا فنان ولا زميل بالنسبة لي خالص”.

وتابعت: “أنت مؤدي وبالنسبة لي صوتك مزعج، إنما فنان زميل دي أنا أعترض عليها بشدة ودي الحقيقة بس علشان دكتورة بسمة مؤدبة وإنت ضيفها مقلتلكش الحقيقة، وأصلا مينفعش تسأل مين دي، مش علشان لازم تكون عارفني بيني وبينك أريح، لو متعرفنيش وتعمل الشويتين بتوع اه، عارف اسمها و مش عارف أغانيها، ومال شكلها اتغير كده ليه، و جو ٣ ورقات ده، لأن الرد موجود، ما أنا أو محدش فاكرني ولا عرفني مش هيجيبوا كلامي و يعرضوه لك يا جاهل”.

شذى لـ حسن شاكوش: فاضحنا في العالم برداءة مزيكتك

واستطردت: “وأصلا أسماء الأغاني اللي إنت قولتها، دي بتتكتب على تكاتك متعملش فيها بيتهوفن والنبي، ومش معنى إن في هيصة الفترة دي على اللون ده، إن إنت واللي زيك صناع المزيكا في مصر، أبدا والله إنتوا فاضحنا في العالم كله، برداءك المزيكا اللي بتقدموها”.

واختتمت قائلة: “وعموما وعمليا ردك ملهوش دعوة خالص بالسؤال، ولا فهمت منك حاجة و مش عيب إنك تحضر قبل الحلقه عفوي، وعلى طبيعتك دي لما تكون قاعد على مصطبة، او واثق في ردودك الذكية المنطقيه، اللي هي مش موجوده اصلا، فإبقى حضر بعد إذنك علشان بدوخ المذيعين معاك، ملحوظة الجاكيت اللي كنت لابسة حريمي يا فنان “.