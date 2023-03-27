اتفرج- انت الان تتابع خبر رانيا التومي .. اعرف حكاية صاروخ سره الباتع وإعلانها المثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء الفنانة التونسية رانيا التومي في مقدمة عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين 27 مارس 2023، عبر محرك البحث جوجل من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في مصر.وتشارك الفنانة رانيا التومي في مسلسل سره الباتع الذي يعرض حالياً على عدد من القنوات المصرية خلال شهر رمضان الكريم والذي هم من إخراج خالد يوسف.

في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن التفاصيل الكاملة حول هذه الفنانة :

من هي رانيا التومي:

1- ولدت في 27 يناير عام ١٩٨٧ في تونس..

2- تقدم النشرة الجوية على قناة نسمة.

3- شاركت في مسلسل في مسلسل “مشاعر” 2012.

4- تزوجت رجل أعمال سوري يدعى “ابو فاروق”، يقيم في تونس في عام 2022.

5- تشارك حاليا في مسلسل بعنوان “فلوجة.

شاركت في إعلان مع الفنان التونسي ياسين بن قمرة ، حيث اتسم جرأة الإعلان، وعدم مناسبته للعرض في شهر رمضان