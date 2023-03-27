مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة.. هل ينتقم أحمد السعدني لمقتل هشام الجخ؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 05:27 مساءً - بعد انتهاء الحلقة الرابعة من مسلسل سره الباتع ينتظر الجمهور بحماس شديد أحداث الحلقة الخامسة، المقرر عرضها مساء اليوم الاثنين، عبر قناتي الحياة وon drama، لمعرفة إلى أين سوف تتطور الأحداث على مستوى الحقبتين اللتين يتناولهما المسلسل، وهما زمن الحملة الفرنسية والوقت الحاضر.

مسلسل سره الباتع للفنان أحمد فهمي

وينتظر الجمهور في أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة اليوم، لمعرفة كيف سيتصرف الفنان أحمد صلاح السعدني الذي يجسد شخصية حامد في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، بعدما تم قتل صديقه الفنان هشام الجخ الذي يجسد شخصيه صابر، على يد الفرنسيين.

وتوقع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن حامد «أحمد صلاح السعدني»، لن يستسلم، وسيكون موت صابر «هشام الجخ» سببا قويًا في تحريكه تجاه الانتقام من الفرنسيين ومقاومتهم.

أما على صعيد الحقبة الزمنية الحالية فيتوقع الجمهور أن يجد الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصيه «حامد»، مزيدًا من خطابات كليمان العالم الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وسيعرف جزءًا أكبر من قصة مقام السلطان حامد التي يبحث عنها.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناتي on وon drama وترددها كالتالي:

- التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة الحياة وترددها كالتالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.