اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل الأجهر الحلقة 5.. شوف القنوات الناقلة واتفرج على الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الملاحظ أن مسلسل الأجهر تصدر التريند في الأيام السابقة من الموسم الرمضاني، حيث أنه أحدث ضجة في أيام قليلة من السباق الرمضاني، والمسلسل بطولة الممثل عمرو سعد والكثير من النجوم المميزة.

محتويات المقال عرض

مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل الأجهر حول تاجر يعمل بالألماس المهرب في الكثير من الدول الأفريقية، حيث أنه أكثر ما يميز مسلسل الأجهر أنه تم تصويره في الكثير من الدول الأفريقية حيث الطبيعة الخلابة والمظاهر الجذابة والكثير من المشاهد الممتعة المصطحبة بالمناظر المميزة والتي يتم تصويرها لأول مرة في مسلسل الأجهر.

مسلسل الأجهر الحلقة ٥

ينتظر الكثير من الجمهور الحلقة الخامسة من مسلسل الأجهر، التي يتم عرضها بعد إنتهاء برنامج رامز جلال الشهير نيفر أند على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة مساءاَ كل يوم في ميعاد محدد.

مسلسل عمرو سعد 2023

ومن المتوقع أن تحدث مواجهة في الحلقة الخامسة من مسلسل الأجهر بين الممثل أحمد صفوت والممثل سيد رجب ( والده)، وذلك لأنه يعادي مصطفى الأجهر الذي يكون شريك والده ويثق به كثيراً بالإضافة إلى أنه أكثر شخص مقرب له، وذلك بسبب الغيرة منه وهذا ما قد أوضحته الحلقات السابقة.

مواعيد مسلسل الأجهر

ويحب العلم بأن مسلسل الأجهر تدور أحداثه في الكثير من المدن الأفريقية المميزة حيث الطبيعة الخلابة والمناظر الجذابة، وتدور قصته حول يوسف الذي يجد نفسه متهماً في قتل أمه ويكون مسئولاَ عن أخواته، مما تدفعه الظروف الكثير للهرب للكثير من الدول الأفريقية لكي يتخفى فيها.

يعرف مسلسل الأجهر بأنه من تأليف ورشة ملوك، والمخرج ياسر سامي، وبطولة كلاَ من الممثل عمرو سعد، والممثل سيد رجب ، والممثل أحمد صفوت، والممثلة درة، والممثلة ناهد السباعي، والممثل عمرو عبد الجليل.